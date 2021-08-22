Afgan bebeğin alın yazısı: Karışmasın diye numaralandırıldı
Afganistan’dan, Taliban’dan kaçış sırasında yaşanan dramatik insan hikayeleri gelmeye devam ediyor. Onlardan biri de, alnına ‘‘1’’ yazılan bebeğin hikayesi... Norveç ordusu mensubu bir askerin kucağındaki Afgan bebeğin alnındaki rakamın ne için yazıldığı kesin olmasa da tahliye edilen çocukların karışmaması için yazıldığı tahmin ediliyor. Fotoğrafın, ikmal için Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e inen Norveç tahliye uçağında çekildiği belirtiliyor. Norveç Dışişleri Bakanlığı, ‘‘Afgan çocukları tahliye ettiğimiz doğru. Çocuklar koruma servislerimize götürülüyor’’ açıklamasını yaptı ancak tahliye operasyonunun güvenliği gerekçesiyle başka bir detay paylaşılmadı.
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NTV 22.08.2021 - 13:35| Son Güncelleme : 22.08.2021 - 13:50
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