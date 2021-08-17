Afgan gazetecinin gözyaşları: Benim başkanım nerede?

Afganistan’da kontrolün Taliban’ın eline geçmesi dünyanın pek çok yerinde Afganları ve özellikle de Afgan kadınları hayal kırıklığına uğrattı. Hayal kırıklığını dile getirenlerden birisi de ABD’de görev yapan kadın gazeteci Nazira Karimi’ydi. Karimi, Pentagon sözcüsüne Afganistan hakkında soru sorarken gözyaşlarına hakim olamadı.
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NTV 17.08.2021 - 16:45| Son Güncelleme : 17.08.2021 - 17:11
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