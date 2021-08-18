Afgan parlamenter NTV'ye konuştu: Burada kapana kısıldık

‘‘Burada kapana kısıldık. Sanki bin yıl öncesinde yaşıyor gibiyiz’’... Bu sözler 20 yıl sonra Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Kabil’de kalan insan hakları aktivisti ve milletvekili Farzana Kochai’e ait.. Yaşadıklarını NTV’ye anlatan milletvekili, ‘‘Gelecek bize bağlı. Ülkemizi terk edemeyiz’’ dedi. (Haber:Derya Acemoğlu)

NTV 18.08.2021 - 13:02 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 13:23

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