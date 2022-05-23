Afganistan'da peçe zorunluluğu ekrana da taşındı

Taliban Afganistan'da yönetimi ele geçirdiğinden beri kadınlara yönelik yasakları her geçen gün artırıyor. Kadınlara yüzü de kapatacak şekilde örtünme zorunluluğu getiren Taliban, televizyon spikerlerinin de ekrana peçeyle çıkmasını mecburi kıldı. Hafta içinde medya kuruluşlarına iletilen kararnamenin yürürlüğe girmesiyle Afgan kadın spikerler yayınlara peçe ile çıkmak zorunda kaldı. Afgan spikerler, uygulamanın kendilerini çok rahatsız ettğini söylerken, uygulama sosyal medyada da eleştirilerle karşılaştı.
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NTV Haber 23.05.2022 - 03:22| Son Güncelleme : 23.05.2022 - 03:38
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