Afganistan'da törene saldırı (Cumhurbaşkanı adayı böyle kurtuldu)
Afganistan'ın başkent Kabil'in Musalla bölgesinde Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma töreninde, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili'nin konuşması sırasında silahlı ve bombalı saldırıda bulunuldu. O anlar böyle kaydedildi. AA Afganistan Muhabiri Sayed Khodaiberdi Sadat canlı yayında konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.
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06.03.2020 - 11:01| Son Güncelleme : 06.03.2020 - 11:11
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