Afganistan'da yönetim Taliban'a geçiyor

Afganistan'da geçen hafta vilayet merkezlerine yönelik saldırıya geçen Taliban, başkent Kabil'e bu sabah ulaştı. Taliban, kendi deyimiyle barışçıl yollardan yönetimi devralabilmek için Afganistan hükümetiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

NTV 15.08.2021 - 14:17 | Son Güncelleme : 15.08.2021 - 14:28

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