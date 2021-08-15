Afganistan'da yönetim Taliban'a geçiyor

Afganistan'da geçen hafta vilayet merkezlerine yönelik saldırıya geçen Taliban, başkent Kabil'e bu sabah ulaştı. Taliban, kendi deyimiyle barışçıl yollardan yönetimi devralabilmek için Afganistan hükümetiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
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NTV 15.08.2021 - 14:17| Son Güncelleme : 15.08.2021 - 14:28
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