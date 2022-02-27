Ukrayna’nın başkenti Kiev çevresinde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Vasylkov’da bir akaryakıt deposuna Rus füzesi isabet etti. Vasilkov Belediye Başkanı Natalia Balasınovyıç, ‘‘Düşman çevredeki her şeyi yok etmeye çalışıyor ama kesinlikle dayanacağız’’ dedi. Ukrayna Başkanık Ofisi, Rus güçlerinin bir doğalgaz boru hattını patlattığını açıkladı. Gelişmenin çevresel bir felakete yol açabileceği ifade edilirken halka camları kapalı tutma ve bol sıvı tüketme çağrısında bulunuldu.
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