Bolivya’nın Camargo kentindeki bir akaryakıt deposunda art arda patlama yaşandı. 12 kişinin yaralandığı patlamaların ardından başlayan yangın, yerleşim bölgesine sıçradı. Alevler 5 saatte kontrol altına alınabildi.
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NTV 15.09.2021 - 09:43| Son Güncelleme : 15.09.2021 - 10:07
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