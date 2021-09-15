Akaryakıt deposunda art arda patlama

Bolivya’nın Camargo kentindeki bir akaryakıt deposunda art arda patlama yaşandı. 12 kişinin yaralandığı patlamaların ardından başlayan yangın, yerleşim bölgesine sıçradı. Alevler 5 saatte kontrol altına alınabildi.

NTV 15.09.2021 - 09:43 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 10:07

DİĞER VİDEOLAR