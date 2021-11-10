Akvaryumda kadrolu ‘deniz kızı’

Brezilya’nın Rio de Janerio kentindeki bir akvaryumda ‘deniz kızı’ göreve başladı. İşletmeci pandemi nedeniyle azalan ziyaretçi sayısını arttırmka için böyle bir yola başvurduklaırnı söyledi. Deniz kızı kostümü giyerek akvaryumda yüzen genç kız, çocuklar başta olmak üzere ziyaretçilerden hayli ilgi görüyor.
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