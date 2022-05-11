Al-Jazeera muhabiri İsrail askerleri tarafından öldürüldü
Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin Mülteci Kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 51 yaşındaki gazetecinin vurulduktan hemen sonra bir araca bindirilerek hastaneye götürüldüğü anlar var. Aynı saldıırda Filistinli gazeteci Ali Smoudi, İsrail güçleri tarafından vurularak yaralandı.
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Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 10:47| Son Güncelleme : 11.05.2022 - 11:04
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