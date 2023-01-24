Alaska'daki köpek servisinin videosu 50 milyondan fazla izlendi
ABD'nin Alaska eyaletinde köpek gezdirme işini epey büyüten bir çiftin paylaştığı video, sosyal medyada viral oldu. Çiftin 41 köpeği özel bir servis otobüsüne bindirerek gezdirdikleri görüntülerin yer aldığı video, 50 milyondan fazla izlendi.
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