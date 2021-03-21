Alev topuna dönmüş kamyonet üzerine geldi

ABD’nin Arkansas eyaletinde park halindeyken alev alan kamyonet, kendiliğinden hareket edip yokuş aşağı hızla ilerledi ve ana yoldan karşıya geçti. Sahibi evin önüne park ettiği aracını alevler içinde görünce itfaiyeye haber verdi. Ancak kamyonet itfaiye gelmeden kendiliğinden hareket etti. O sırada yoldaki bir adam alev içindeki aracın üzerine geldiğini görünce ne yapacağını şaşırdı. Tümseğe çarparak duran kamyonet, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

ntv.com.tr 21.03.2021 - 17:06 | Son Güncelleme : 21.03.2021 - 17:32

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