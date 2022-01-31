Alevlerin arasında kalan kadın böyle kurtarıldı

Rusya’da alevlerin arasında kalan bir kadını komşuları pencereden kurtardı. Kadının yaşadığı daireden simsiyah dumanlar çıkıyordu ve itfaiyeyi bekleyecek zaman yoktu. Pencereye çıkan kadın kendini aşağı sarkıttı ve alt kattaki iki komşusu onu tutup kendi dairelerine aldı. İşte, karşı apartmandaki bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği o tehlikeli anlar...

Haberler - ntv.com.tr 31.01.2022 - 09:32 | Son Güncelleme : 31.01.2022 - 09:42

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