Almanlardan İtalyanlara destek

italya'da coronavirüs nedeniyle can kayıpları dramatik bir şekilde artıyor... ancak halk her şeye rağmen bir arada olduklarını göstermek için evlerinin camlarından ve balkonlarından şarkılar söylüyor.. almanya'da sokağa çıkma yasağı ilan edilen bavyera'dan da bu şarkılara karşılık geldi.. birlik mesajı verildi..
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NTV 21.03.2020 - 10:23| Son Güncelleme : 21.03.2020 - 13:05
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