Almanya Başbakanı Merkel’in cübbeyle mücadelesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, John Hopkins Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı aldığı törende zor anlar yaşadı. Doktora cübbesi giyen Merkel, boyunluğu takmak için uzun süre uğraştı. Sonunda akademisyenin yardımıyla takmayı başarınca da salondakiler tarafından alkışlandı.
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ntv.com.tr 17.07.2021 - 15:11| Son Güncelleme : 17.07.2021 - 15:20
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