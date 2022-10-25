Almanya Başbakanı Scholz'a döner protestosu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Sevgili Scholz döner 8 euro oldu. Putin’le konuşun döner yine 4 euro olsun" diyor. Scholz'ın hayat pahalılığını protesto eden kişiye gülümsedikten sonra makam aracına binerek alandan ayrıldığı görülüyor.
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