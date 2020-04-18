Almanya Sağlık Bakanı: İyileşenler yeni vakalardan fazla
Yeni tip corona virüs pandemisi yüzünden dünyada hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısı Avrupa kıtasında. Alınan önlemlerle başarılı olduğu görülen Almanya'dan bir iyi haber daha geldi. Fransa'da ise ilk dalganın atlatıldı. İşsizlik rakamları ise kıta genelinde artmaya başladı. Fransa'yla birlikte İspanya ve Portekiz'den Avrupa Birliği'ne ortak hareket etme çağrısı geldi.
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NTV 18.04.2020 - 09:43| Son Güncelleme : 18.04.2020 - 10:13
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