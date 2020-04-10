Almanya'da 7 Türk daha öldü (Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi)
Dünya genelinde corona virüs vakalarının sayısı 1 milyon 600 bine ulaştı. Can kayıpları ise 95 binin üzerinde. Avrupa'daki veriler de dramatik bir noktada. 65 binden fazla ölüm var. İspanya önlem olarak bu yaz kapılarını yabancı turistlere kapatmayı planlıyor. Almanya Başbakanı Merkel ise virüse karşı alınan tedbirlerin daha fazla sıkılaştırılmasına ihtiyaç olmadığını söyledi.
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NTV 10.04.2020 - 08:07| Son Güncelleme : 10.04.2020 - 13:02
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