Almanya'da corona virüs vakaları artınca karantina geri geldi

Almanya'nın Gütersloh kentinde corona virüs vakalarının artması üzerine karantina uygulamasına geri dönüldü. Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki kent , Nisan ayı sonlarında tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmaya başlanmasından bu yana karantinaya geri dönen ilk bölge oldu. Ülkede bulaştırma katsayısı da 2,76'ya yükseldi. Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu da vaka tespit edilmesi üzerine kapatıldı.

NTV 24.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 09:34

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