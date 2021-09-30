Almanya'da hortum ağaçları devirdi: Denizdeki 6 kişi yaralandı

Almanya’nın Kiel kentinde meydana gelen hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Hortum sırasında denizde olan kürek çekme takımından 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumu ağır... Yetkililer, bölgede rüzgarın hızının birkaç gün daha 110 km’ye kadar ulaşacağını belirterek halkı uyardı.

NTV 30.09.2021 - 09:54 | Son Güncelleme : 30.09.2021 - 10:04

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