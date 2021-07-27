Almanya’da kimya tesisinde patlama

Almanya'nın Leverkusen kentinde kimya fabrikalarının bulunduğu bir sanayi bölgesinde patlama meydana geldi. Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi, patlamanın tehlike oluşturduğu gerekçesiyle çevrede yaşayanlara evlerinde kalmaları, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulundu. Kimya tesisini işleten firma yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle çok sayıda çalışanın yaralandığını, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu, 5 işçinin ise kayıp olduğunu belirtti. Patlamanın nedeni araştırılıyor.
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NTV 27.07.2021 - 14:33| Son Güncelleme : 27.07.2021 - 14:40
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