Almanya'da navigasyonu '99 akıllı telefonla' kandırdı

Almanya’da bir sanatçı el arabasına koyduğu 99 akıllı telefonla navigasyonda "sanal'' trafik yoğunluğu yarattı. Sanatçı bu çalışmayı harita servislerinin insan hayatını ne kadar etkilediğini göstermek için yaptığını ifade etti.

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