Almanya'da salgın nedeniyle ölüm oranı neden düşük?
Salgının merkezi haline gelen Avrupa'da Almanya adeta istina gibi duruyor. İtalya'da ölüm oranı neredeyse yüzde 10'u bulurken Almanya'da bu oran yüzde birin altında. Uzmanlar bu durumu birkaç sebebe bağlıyor. Test oranının yüksek olması, hastaların yaşı ve ülkenin güçlü sağlık sistemi Almanya'yı İtalya ya da İspanya olmaktan kurtarıyor.
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NTV 26.03.2020 - 13:11| Son Güncelleme : 26.03.2020 - 16:18
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