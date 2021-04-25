Almanya'da polisten Türk iş insanına şiddet

Almanya'da dükkanının önündeki gürültü nedeniyle dışarı çıkan Türk iş insanı Emre Tümsek, iddiaya göre hiçbir suçu yokken Alman polisinin şiddetine maruz kaldı. Polisin diziyle dakikalarca boynuna bastığını anlatan Tümsek, ‘‘Ters kelepçe taktılar, nefes almakta zorlandım ve bir anda aklıma George Floyd geldi.’’ dedi. Yedek parça satıcılığı ve müteahhitlik yapan 43 yaşındaki Tümsek, ‘‘Sadece gürültüye dışarı çıkıp neler olduğunu sordum ve başıma bunlar geldi. Bu işin peşini bırakmam, hukuki yollardan hakkımı arayacağım’’ diye konuştu.
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ntv.com.tr 25.04.2021 - 13:00| Son Güncelleme : 25.04.2021 - 13:33
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