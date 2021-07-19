Almanya'da sel felaketinin öncesi ve sonrası

Almanya’da 50 yılın en büyük sel felaketinin yol açtığı yıkım uydudan da görüntülendi. Ahrweiler bölgesindeki Schuld köyünün fotoğrafları öncesiyle kıyaslandığında felaketin boyutları bir kez daha gözler önüne seriliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de ziyaret ettiği bölgede 112 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kayıp da hala aranıyor.
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NTV 19.07.2021 - 11:26| Son Güncelleme : 19.07.2021 - 11:35
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