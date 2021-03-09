Altın yapraklarla süslü pizza: 2 bin 760 liraya satılıyor

Tunus’da yenilebilir altın yapraklarıyla süslenen pizza 360 dolar yani yaklaşık 2 bin 760 TL’ye satılıyor. Pizzanın fiyatına tepkiler olunca restoran sahibi de pizzayı herkes için yapmadıklarını söyledi ve ‘‘Ülke krizden geçerken neden böyle pahalı bir pizza yaptığımızı sorguluyorlar. Ama bu pizza herkes için değil, lüks ürünler tüketenler için yaptık’’ dedi.

NTV 09.03.2021 - 12:31 | Son Güncelleme : 09.03.2021 - 12:51

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