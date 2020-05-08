Eski ABD askeri: Amacımız Maduro'yu kaçırmaktı

Venezuela'ya darbe yapmak için girerken yakalananların sayısı 23'e yükseldi. Yakalananlardan, Amerikalı eski asker Errin Barry sorgusunda, amaçlarının Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "kaçırmak" olduğunu söyledi.

NTV 08.05.2020 - 16:29 | Son Güncelleme : 08.05.2020 - 17:24

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