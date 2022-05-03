Amatör ip cambazının zor anları

Meksika'da Mau Otera adlı genç iki bina arasına gerilen ipin üzerinde yürüyerek bağış toplamaya çalıştı. Gerçekte sosyal medyacı olan Otera, 165 metrelik yükseklikte hayli zor anlar yaşadı. Otera,, ipin üzerinde ayakta durmak yerine yatarak kendini ileri çekti. İpin üzerinde ancak birkaç saniye ayakta durabilen amatör ip cambazı, güvenlik ipi sayesinde düşmekten kurtuldu. Çevredekilerin endişe ve merakla izlediği o anlar kameralara yansıdı. Meksikalı genç yürüyerek olmasa da karşı tarafa geçmeyi başardı.

Haberler - ntv.com.tr 03.05.2022 - 12:46 | Son Güncelleme : 03.05.2022 - 12:50

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