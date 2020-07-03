Amazonlar'da yangınlar 13 yılın en yüksek seviyesine yükseldi
Dünyanın akciğerleri Amazon Yağmur Ormanları'nda yangınlar Haziran ayında yüzde 20 artarak 13 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü uydu görüntülerini kullanarak yaptığı incelemenin sonuçlarını paylaştı. Buna göre Amazon Yağmur Ormanları'ndaki yangınlar Haziran ayında yüzde 20 artarak son 13 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Ülkede Haziran ayında 2 bin 248 yangın çıktığı tespit edildi. Bu sayı geçen yıl bin 880 olarak kayıtlara geçmişti. Sağlık uzmanları ormandan yükselen dumanların, solunum problemi yaşayan coronavirüs hastalarında komplikasyonlara neden olabileceği konusunda uyarıyor.
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NTV 03.07.2020 - 08:42| Son Güncelleme : 03.07.2020 - 08:44
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