Ameliyat yaparken duruşmaya katıldı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, videokonferans yöntemiyle yapılan trafik cezası duruşmasında görülmemiş bir olay yaşandı. Plastik cerrah olan Scott Green duruşmaya, hastasını ameliyat ettiği sırada katıldı. Durumdan rahatsız olan yargıç, doktorun 'devam edelim' ısrarına rağmen duruşmayı erteledi.
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NTV 01.03.2021 - 10:00| Son Güncelleme : 01.03.2021 - 10:18
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