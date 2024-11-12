Amsterdam'da olaylı gece: Tramvaya havai fişek atıldı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, geçtiğimiz hafta Ajax-Maccabi Tel Aviv futbol maçı öncesi İsrailli taraftarların başını çektiği olayların yankıları sürerken, gece Amsterdam sokaklarında yeni bir hareketlilik yaşandı. Güvenlik güçleri kendilerine taş atan protestoculara coplarla karşılık verdi. Çok sayıda gösterici gözaltına alndı.
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