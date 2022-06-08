Analiz: Katliam fotoğrafları yayınlanmalı mı?

"Hiç kimse görmek istemeyen biri kadar kör değildir..." İbn-i Sina’ya atfedilen bu sözün izdüşümünde, günümüz dünyasının sorunlarına ilişkin sayısız tartışma yaşanıyor. Bunlardan biri de; “şiddet mağdurlarının fotoğraf ya da video görüntülerini yayımlamanın kamuoyu vicdanında yaratacağı etki” ve buradan çıkan ivmeyle, hukuki düzenlemelerin sağlanması. Amerikan medyası, okul saldırılarında ölen çocukların “olay yeri görüntülerinin” yayımlanmasını tartışıyor. Konuyla ilgili tartışmaları ve odağındaki önerileri NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe araştırdı.

Haberler - NTV Haber 08.06.2022 - 08:10 | Son Güncelleme : 08.06.2022 - 08:14

DÜNYA HABERLERİ