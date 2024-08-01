Ankara'da ABD-Rusya arasında casus takası
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında casus takası gerçekleştiriyor. MİT'ten yapılan açıklamada, "Son dönemin en geniş kapsamlı olan bu takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir arabuluculuk rolü üstlenmiştir." denildi. WSJ muhabiri Gershkovich de takas edilenler arasında yer aldı. 7 ülkedeki cezaevlerinden 26 kişi takas edildi. NTV ekibinden Mustafa Berber ayrıntıları aktardı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Türkiye
- Ankara
- Abd
- Rusya