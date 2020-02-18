Anne ile oğlunu virüs ayırdı

Çin'in doğusundaki Yanzhou kentinde Corona virüsle mücadele eden bir hastanede çalışan bir hemşire ve 3 yaşındaki oğlu 1 aydır birbirlerini görmüyordu. Anne oğul bu uzun ayrılığın sonunda metrelerce uzaktan da olsa birbirlerini görme şansı yakaladı.

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