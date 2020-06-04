Anne maymunun yavrusu için mücadelesi böyle görüntülendi
Hindistan'da yavru maymun annesinin yanından ayrılıp elektrik tellerinde mahsur kalınca onu kurtarmak da annesine düştü. Ancak hiç kolay değildi. Yavru sürekli sallanıyor bir türlü annesinin yanına çatıya atlayamıyordu.
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NTV 04.06.2020 - 10:05| Son Güncelleme : 04.06.2020 - 10:25
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