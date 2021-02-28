Antarktika'da dev buz kütlesi koptu

Antarktika'nın batısındaki Brunt Buz Sahanlığı'ndan, bin 270 kilometrekarelik bir buz kütlesi koparak ayrıldı. Kütlenin sürüklenerek kıyıdan uzaklaşabileceği veya buz sahanlığı yakınında yerini koruyabileceği belirtiliyor.
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NTV 28.02.2021 - 09:35| Son Güncelleme : 28.02.2021 - 09:52
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