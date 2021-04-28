Antrenmanda karşılarına timsah çıktı

ABD'de profesyonel futbol ligi karşılaşması için Florida eyaletinin Orlando şehrine giden Toronto Futbol Kulübü oyuncuları, antrenman sahasında dev bir timsah ile karşılaştılar. Futbolcular korkuyla ne yapacaklarını şaşırırken bir görevli timsahı kuyruğundan çekerek kaçırmaya çalıştı. Oyuncular ilk anın şaşkınlığını üzerlerinden attıktan sonra timsahla selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Toronto ertesi gün Meksika'nın Cruz Azul takımına karşı oynadığı maçı 3-1 kaybetti. Neyse ki taraftarlar yenilgiyi ‘‘timsah korkusuna’’ bağladı.
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NTV 28.04.2021 - 15:58| Son Güncelleme : 28.04.2021 - 16:19
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