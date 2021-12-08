Apartmanda kutup tilkisi ile karşı karşıya geldi

Çin’in Şanghay kentindeki bir apartmanda kutup tilkisi yakalandı. Apartman sakinlerinden biri kapısını açtığında merdivenlerde oturan kutup tilkisiyle karşılaştı. Polisin kısa sürede yakaladığı hayvan, Şanghay Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü. Kutup tilkisinin yandaki apartmanda yaşayan genç bir kız tarafından satın alındığı ve taşınırken hayvanı terk ettiği ortaya çıktı.

Haberler - ntv.com.tr 08.12.2021 - 10:20 | Son Güncelleme : 08.12.2021 - 10:33

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