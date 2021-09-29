Arabaya yaklaştığında gözlerine inanamadı: Çığlık çığlığa eve kaçtı
Amerika'da arabasının kapısını kapatmak için bahçeye çıkan genç kadın neye uğradığını şaşırdı. Çünkü arabanın ön koltuğunda simsiyah bir ayı vardı. Kapıyı ayının üstüne kapatmaya çalışan kadın başarılı olamayınca çığlık çığlığa eve kaçtı. Kadını kaçıran ayı ise bir süre daha bahçede oturmaya devam etti.
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ntv.com.tr 29.09.2021 - 16:57| Son Güncelleme : 29.09.2021 - 17:07
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