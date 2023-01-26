Aracının kaputundaki kadına aldırış etmeden yoluna devam etti
Meksika’da bir sürücü, çarptığı yayanın aracın kaputunda kalmasına aldırış etmeden yoluna devam etti. Polis kısa sürede sürücüyü gözaltına alırken 29 yaşındaki kadının hafif yaralandığı belirtildi. Genç kadın ifadesinde, sürücünün kendisine kasıtlı olarak çarptığını ve kaputun üzerindeyken defalarca söylemesine rağmen aracı durdurmadığını belirtti.
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