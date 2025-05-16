Aracıyla taraftarların arasına daldı: 13 yaralı
İspanya’da Barselona ile Espanyol futbol maçı öncesi bir sürücü aracıyla stat dışındaki taraftarların arasına daldı. Olayda 13 kişi yaralandı.
Barselona'da yaşanan olayda, Barselona ile Espanyol arasındaki maç öncesi bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. Espanyol stadyumunun dışında yaşanan olayda 13 kişi yaralandı. Polis, ilk açıklamasında bir kadın sürücünün aracının kontrolünü kaybettiğini söyledi. Sürücünün aniden hızlanarak kalabalığın arasına dalması görüntülere yansırken araç sürücüsü gözaltına alındı.
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