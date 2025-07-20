Aradan 51 yıl geçti: Kıbrıs'ta 947 haya kayıp listesinde
20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıldönümü. Aradan geçen 51 yılda, çözüm için defalarca masaya oturuldu. Kıbrıslı Türkler ve Rumların ortak amaçla birlikte çalıştıkları tek konu ise kayıplar. Kayıpların bulunması için Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede kurulan antropoloji laboratuvarı, harekatın 51'inci yıldönümünde kapılarını ilk kez NTV’ye açtı. (Haber: Selim Sayarı)
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