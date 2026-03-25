Aranması olan sürücü hem kaçtı hem de iftira attı

Olay, Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde jandarma trafik ekiplerinin yol kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurarak sürücüye GBT ve araç plakası sorgusu yaptı. Yapılan incelemede, şahıs hakkında yakalama kararı bulunduğu ve aracın muayenesinin olmadığı tespit edildi.

ÖNCE KAÇTI, SONRA GERİ GELDİ

Şahıs araçtan indirilerek üst araması yapıldığı sırada, "Evimden telefonumu alıp hemen geleceğim" dedi. Jandarma ekiplerinin uyarılarına rağmen aniden aracına binen şahıs, bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla denetim noktasına geri dönen şahıs, bu kez cep telefonuyla görüntü almaya çalışınca jandarma ekipleriyle arasında gerginlik yaşandı.

Karakola götürülmek üzere jandarma aracına bindirilmeye çalışılan şahsın o esnada telefonu çaldı. Telefondaki kişiye, jandarma ekipleri tarafından darp edildiğine dair asılsız beyanlarda bulunan şahsa, görevli jandarma personeli tepki gösterdi. Jandarma görevlisinin, "Sana kim vurdu? Sen niye böyle konuşuyorsun? Yalan konuşma" sözleri kameralara yansıdı.

İşlemlerin devamında aracın ruhsat sahibi sorulan şahıs, sahibinin kendisi olmadığını ve şehir dışında olduğunu iddia etti. Ruhsat sahibinin numarasını alan ekipler şahsı ararken, olay yerine ambulans geldi. Ambulansın, darp edildiğini öne süren şahıs tarafından asılsız ihbarla çağrıldığı değerlendirildi. Şahıs hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.