Arjantin kıyılarından belgeselleri aratmayan görüntüler

Arjantin’de deniz aslanlarının peşine düşen katil balinalar neredeyse kumsala çıkacak kadar kıyıya yaklaştı. Yılın bu döneminde Valdes Yarımadası’nda dünyaya gelen yavru deniz aslanları, katil balinalar için kolay bir av haline dönüşüyor. İşte belgeselleri aratmayan o anlar...
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