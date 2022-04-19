Arjantin'de mucize kurtuluş kamerada

Arjantin'de tansiyonunun düşmesi nedeniyle dengesini kaybeden ve tren raylarına düşerek seyir halindeki trenin altında kalan 24 yaşındaki Candela isimli gencin kaza anına ait görüntüleri gündem oldu. 12 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olan Candela, "Hayatta kaldığıma şaşırdım." dedi.
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NTV Haber 19.04.2022 - 04:26| Son Güncelleme : 19.04.2022 - 04:30
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