Arjantin'de tiyatro için sıra bekleyenlerin arasına araç daldı: 23 yaralı
Arjantin'de tiyatro gösterisi için kaldırımda sıra bekleyenlerin arasına aracın dalması sonucu 3’ü ağır 23 kişi yaralandı. Aracın sürücüsünün engelli bir kişi olduğu belirtilerek, sürücünün gazla frenin yerini karıştırdığı üzerinde duruluyor. Plaza Tiyatrosu'ndaki oyunlar ise çarşamba gününe kadar askıya alındığı açıklandı.
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