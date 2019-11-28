Arnavutluk'ta basın açıklama sırasında deprem

Arnavutluk'ta 6,4'lük depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükselirken yaralı sayısı ise 650'den Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'de deprem bölgesini ziyaretinde depreme yakalandı. Canlı yayın sırasında yaşananlar kameralara yansıdı.
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