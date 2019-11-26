Arnavutluk'ta depremden kurtulan Türk yaşadıklarını NTV'ye anlattı
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde en az 7 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı. İlk depremin ardından bir artçı sarsıntının da yaşandığı aktarıldı. Depremden kurtulan Türk Ercan Yağmur, NTV canlı yayınında yaşananları anlattı.
26.11.2019 - 13:15| Son Güncelleme : 26.11.2019 - 13:18
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