Arnavutluk'ta depreme yakalanan Ufuk Uras, o anları NTV'ye anlattı

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi hayatını kaybetti. İlk depremin ardından bir artçı sarsıntının da yaşandığı aktarıldı. Arnavutluk Büyükelçisi Ahmet Yörük NTV’ye, “20 Türk vatandaşının kaldığı otel çöktü. Hepsi kurtarıldı” açıklamasını yaptı. 23. Dönem İstanbul Milletvekili Ufuk Uras depreme Tiran'da yakalandı. Uras, o anları NTV'ye anlattı.

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