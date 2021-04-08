Arsenikli göle girip çöp topladılar

Bolivya'da Uru Uru Gölü’nün yüzeyi neredeyse tamamen çöplerle kaplanmış durumda... Çevre kirliliği uluslararası medyada da gündem olunca belediye temizleme çalışması başlattı. Ekiplerin yanı sıra polisler ve bölgede yaşayanlar da temizlik çalışmalarına katıldı. 10 ton çöp çıkarılması planlanan gölde, çinko ve arsenik gibi zehirli maddeler de tespit edilmiş durumda...

NTV 08.04.2021 - 16:13 | Son Güncelleme : 08.04.2021 - 16:37

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